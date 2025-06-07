В Орле виновник ДТП «откупился» от потерпевшего

Суд закрыл дело в связи с примирением сторон.

Мирным соглашением завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, индивидуального предпринимателя, которого обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Органами предварительного следствия он обвинялся в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженном с оставлением места его совершения.

Как следует из решения Заводского районного суда города Орла, дорожный инцидент произошел в декабре 2023 года около 19 часов вечера. Обвиняемый сидел за рулем технически исправного автомобиля марки «Хендэ Солярис». На регулируемом светофором перекрестке он повернул налево и сбил пешехода, который пересекал проезжую часть автодороги по регулируемому пешеходному переходу.

О случившемся водитель в полицию не сообщил, меры для оказания помощи пострадавшему не принял и оставил место дорожно-транспортного происшествия, тем самым нарушив требования Правил дорожного движения. Между тем, в результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил серьезные травмы, в том числе открытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга. Как позже установили медики, полученные при ДТП травмы в совокупности повлекли причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего по признаку опасности для жизни.

Однако виновник, к тому же скрывшийся с места ДТП, наказания не понес. В судебном заседании потерпевший просил прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого в связи с тем, что причиненный преступлением вред им заглажен, они примирились и претензий к подсудимому он не имеет, что он простил его. Государственный обвинитель не возражала против удовлетворения ходатайства потерпевшего.

Более того, в ходе предварительного следствия потерпевший заявил гражданский иск о взыскании с обвиняемого компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в размере 1 000 000 рублей. Но в судебном заседании потерпевший отказался от гражданского иска – в связи с полным возмещением обвиняемым причиненного ему вреда. При таких обстоятельствах становил прекратить уголовное дело, освободив виновника ДТП от уголовной ответственности.

ИА “Орелград”