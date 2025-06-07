«Смерть толстолобика» запретили в Орловской области

Озвучены правила очередной народной рыбалки.

Традиционные профсоюзные соревнования по рыбной ловле «Народная рыбалка» пройдут 12 июня на пруду возле поселка Баевский Болховского района. Об этом информирует Федерация профсоюзов Орловской области (ФПОО). Подобные состязания в регионе проводятся ежегодно. В этом году они приурочены к празднованию Дня России и 120-летия профсоюзов России. Главным призом станет Кубок Федерации профсоюзов Орловской области, которая уже принимает заявки на участие.

Основной целью соревнований по рыбной ловле заявлена пропаганда здорового образа жизни. Кроме того, организаторы намерены укрепить дружеские отношения между членами профсоюзных организаций и дополнительно мотивировать их. На соревнованиях будет работать судейская коллегия, которая имеет право отстранить от соревнований как отдельного участника, так и целую команду. Такое возможно в случае нарушения правил.

«Ловля рыбы проводится на две удочки (поплавковые или донные, на каждой не более двух крючков). Не разрешается использовать снасть типа «Смерть толстолобика». В зачет идет вся выловленная командой рыба», – пояснили по этому поводу в пресс-службе ФПОО. По условиям, каждую членскую профсоюзную организацию может представлять одна команда. Исключение сделано только для крупных областных профсоюзных организаций, которым организаторы могут позволить выставить две команды.

В состав команды должно быть включено три человека. Участие граждан, которые не являются членами профсоюза, не допускается. На ловлю рыбы участникам отведут 6 часов. Старт народная рыбалка возьмет в 5:30 часов утра и продлится до 11:30 часов. На 5 часов утра намечено построение команд, открытие соревнований, разъяснение правил проведения соревнования и жеребьевка. По окончании ловли будет произведено взвешивание улова и подведение итогов соревнования.

«Команда, занявшая первое место, награждается Кубком Федерации профсоюзов Орловской области, дипломом и ценным призом. Команды, занявшие второе и третье места, а также, рыбак, поймавший самую крупную по весу рыбу, награждаются дипломами и ценными призами. Допускаются дополнительные номинации и подарки от спонсоров. Федерация профсоюзов приглашает всех желающих принять участие в соревнованиях по рыбной ловле. Ждем ваши заявки до 10 июня», – сообщает ФПОО.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”