В Ливенском районе отчитались о росте зарплат учителей

По версии властей, заработок педагогов увеличился более чем на 10 процентов.

Администрация Ливенского района отчиталась об исполнении муниципального бюджета за 2024 год. Отчет уже прошел обсуждение в Ливенском райсовете народных депутатов и был принят к сведению. Всего в 2024 году в бюджет Ливенского района поступили доходы в сумме 936,283 миллиона рублей, что на 9 процентов выше аналогичного уровня 2023 года. Обязательства по расходам за 2024 год были профинансированы на 97,9 процента: при годовом плане 940,902 миллиона рублей было израсходовано 921,247 миллиона.

«Расходная часть бюджета сохраняет свою социальную направленность – кассовые расходы на социально-культурную сферу составили 713,066 миллиона рублей, или 77,4 процента от всех расходов. Задолженности по оплате труда с начислениями по состоянию на 01.01.2025 года район не имеет», – следует из пояснительной записки, подготовленной администрацией района. Власти также отчитались о заработке работников сфер образования и культуры.

Так, по их версии, средняя заработная плата основных педагогических работников местных школ за отчетный период с учетом всех выплат составила 51 860 рублей против 46 082 рублей в 2023 году, в том числе: учителей (основных работников) – 52 076 рублей против 46 219 рублей, педагогических работников, реализующих программу дошкольного образования – 35 533 рубля против 31 691 рубля, педагогических работников дополнительного образования – 37 435 рублей против 29 319 рублей.

Средняя заработная плата основных работников культуры сложилась в 2024 году размере 30 825 рублей против 28 020 рублей в 2023 году. Власти добавили, что бюджетные обязательства по финансированию раздела «Культура, кинематография» были выполнены на 98,7 процента к годовому бюджету и составили 51,446 миллиона рублей. При этом по сравнению с 2023 годом указанные расходы увеличились на 4,007 миллиона рублей. Расходы на выплату заработной платы с перечислениями составили 38,832 миллиона рублей, или 75,5 процента всех расходов на культуры. Примечательно, что коммунальные платежи учреждений культуры составили 3,719 миллиона рублей, или 7,2 процента всех расходов.

В рамках реализации национального проекта «Культура» было освоено 112 233 – для реализации федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») была приобретена музыкальная аппаратура в Сергиевский СДК. На приобретение оборудования для Островского СДК потратили 150 000 рублей, на текущий ремонт Казанского СДК – 2,605 миллиона рублей.

ИА “Орелград”