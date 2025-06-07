В Орле историю России показали в романах

Нетривиальная вставка открылась в стенах областной библиотеки.

В отделе абонемента образовательных услуг Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина начала работать выставка «История России в романах». На ней представлены книги, рассказывающие о тысячелетней истории России, ее военной славе, посвященные деяниям ее выдающихся представителей. В число экспонатов включены произведения таких известных авторов исторических романов как Валентин Иванов, Дмитрий Балашов, Михаил Загоскин, Алексей Югов, а также современных писателей Ивана Наживина, Бориса Изюмского, Натальи Иртениной, Виктора Карпенко и других.

«Исторические романы иногда называют литературной летописью России. Это история в именах и делах людей, которые создавали наше великое государство: правителей, ученых, деятелей искусств. Историю вообще невозможно понять, если не увидеть главных действующих лиц каждой эпохи, – говорят в «Бунинке». – Давайте посмотрим на историю нашей родины глазами великих писателей через жизнь персонажей увлекательнейших романов. Одни написаны с максимальной исторической достоверностью, в других вымысел так тесно перепутался с правдой, что их и не отличишь друг от друга. Третьи вообще близки к истории альтернативной сказочной, но также интересны».

А с 9 по 22 июня в отделе документов на иностранных языках областной библиотеки будет работать выставка «Добро пожаловать в Россию», посвященная Дню России. Экспонатами станет литература на английском, немецком и французском языках, но рассказывающая о России, ее культуре и традициях. В частности, будет выставлено учебное пособие по культурологии «Дух России» на английском языке и иллюстрированная энциклопедия «Россия. Города, люди, традиции» на русском и английском языках.

«Вашему вниманию предлагаются путеводители по Москве, Владимиру и Суздалю, фотопутеводитель по Золотому кольцу России, фотоальбом «Московский Кремль» на русском, английском, немецком, французском и испанском языках, – говорят организаторы. – Кроме того, представлены альбомы на французском языке – «Русское прикладное искусство», «Русский расписной поднос», «Русская народная картинка» (Лубок); на немецком языке – «Русское кружево»; на английском языке – «Государственный музей Палехского искусства».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»