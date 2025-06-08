Орловской больнице запретили назначать пациенту аналоги лекарств

Любопытное решение вынес Хотынецкий районный суд.

Хотынецкий районный суд Орловской области рассмотрел исковое заявление, которое выступило в защиту прав местной жительницы. Ответчиками по делу стали Центральная районная больница и региональный департамент здравоохранения. Во многом требования истца были стандартными для исков подобного типа: прокуратура требовала обязать медиков и чиновников в полном объеме и своевременно обеспечивать льготницу бесплатными лекарственными препаратами. Однако был и важный нюанс.

«Прокуратурой была проведена проверка по заявлению Б. по факту обеспечения не в полном объеме необходимым ей по жизненным показаниям лекарственным препаратом конкретного торгового наименования, в ходе которой подтвердилось, что в текущем периоде 2025 года Б. была обеспечена лекарственным препаратом не в полном объеме, – сообщает пресс-служба Хотынецкого районного суда. – Данный факт был установлен судом в судебном заседании. Суд пришел к выводу, что Б. должна обеспечиваться лекарственным препаратом в соответствии с имеющейся потребностью и удовлетворил исковые требования прокуратуры».

В результате суд обязал Центральную районную больницу выписывать льготнице рецепты на лекарственный препарат без замены торгового наименования, вплоть до отмены препарата лечащим врачом. Департамент здравоохранения Орловской области обязали обеспечить льготницу данным лекарственным препаратом. Поясним, что на рынке присутствуют как оригинальные лекарственные препараты, которые продает их производитель и разработчик, так и дженерики, то есть аналоги оригинальных препаратов.

Последние под другими торговыми марками продают те производители, которым удалось повторить формула оригинального препарата и получить на него регистрационное удостоверение и разрешение на продажи. Аналоги известны тем, что их цена ниже оригиналов. Однако прием препарата, будь то оригинал или дженерик, возможен только после консультации с врачом.

ИА «Орелград»