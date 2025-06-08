Губернатор переименовал комиссию по легализации зарплаты

Также переписано положение о ее работе и переверстан состав.

Губернатор Андрей Клычков распорядился о внесении изменений в постановление правительства Орловской области от 1 апреля 2014 года «О создании межведомственной комиссии по легализации заработной платы и объектов налогообложения в Орловской области». Теперь данный коллегиальный орган называется межведомственной комиссией по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате в Орловской области. Его председателем является Ирина Гаврилина, руководитель регионального департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

К слову, Орелстат сообщил, что по состоянию на конец апреля 2025 года в Орловской области отсутствует просроченная задолженность по заработной плате – по сведениям, представленным организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства. Что касается комиссии, то в новой редакции утверждено и положение о ее деятельности. Она является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным для координации деятельности органов власти, государственных внебюджетных фондов, а также профессиональных союзов и объединений работодателей.

Основной задачей межведомственной комиссии является «содействие контрольно-надзорному органу в проведении профилактических мероприятий, направленных на недопущение формирования просроченной задолженности по заработной плате, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих ее формированию». Кроме того, комиссия должна предлагать правительству региона мероприятия по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате и ее погашению, проводить мониторинг и анализ ситуации.

Ранее администрация Орла сообщала, что в целях увеличения собственных доходов бюджета в города работает межведомственная комиссия по легализации заработной платы и базы по страховым взносам, обеспечению полноты поступлений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и снижению недоимки по платежам в бюджет. В 2024 году она провела 13 заседаний. На них было заслушано 103 налогоплательщика, имеющих задолженность по единому налоговому счету.

Также перед комиссией предстали 78 налогоплательщиков, выплачивающих сотрудникам заработную плату ниже МРОТ или не оформивших трудовые отношения с физическими лицами. В результате работы комиссии в 2024 году в бюджетную систему была перечислена задолженность в размере 88,2 миллиона рублей. Для сравнения, в 2023 году было 123,1 миллиона рублей. Кроме того, 22 налогоплательщика увеличили своим сотрудникам заработную плату, работодателя официально оформили трудовые отношения с работниками.

ИА “Орелград”