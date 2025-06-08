В Орле подростка предостерегли от совершения преступлений

Беседу с ним провел сотрудник уголовно-исполнительной инспекции.

В Орле сотрудник уголовно-исполнительной инспекции Антон Кирюхов побеседовал с «трудным» подростком о недопустимости и последствиях совершения административных правонарушений и повторных преступлений, о поведении в обществе и в быту, об ответственности за свои действия и поступки. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области.

«Отдельно поговорил о вреде алкогольных напитков и наркотических средств, предостерег от участия в деятельности экстремистских организаций и совершения террористических актов, – добавили в ведомстве. – По окончании беседы несовершеннолетний получил ответы на интересующие вопросы в рамках действующего законодательства Российской Федерации».

Поясним, что подросток уже попадался на нарушении законодательства и состоит на учете. Поэтому с ним и была проведена профилактическая беседа. В пресс-службе УФСИН подчеркивают, что подобные мероприятия носят строго воспитательный характер и проводятся с несовершеннолетними осужденными на постоянной основе как в инспекции, так и по месту жительства. «Кроме того, с целью предупреждения повторных преступлений со стороны подучетных к профилактической работе также привлекаются сотрудники правоохранительных органов, представители социальных и культурных организаций и учреждений области», – добавили в ведомстве.

Ранее УМВД России по Орловской области сообщило, что в целях профилактики подростковой преступности, во взаимодействии с региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в регионе проводится целенаправленная работа по вовлечению несовершеннолетних, в деятельность, направленную на патриотическое воспитание, формирование духовно-нравственных ценностей и российской идентичности. В настоящее время в деятельность РДДМ вовлечено более 100 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете.

Также по информации ведомства, за четыре месяца текущего года в регионе сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел в школах было прочитано 836 лекций. Сотрудники полиции посещают школы и другие учебные заведения в рамках проведения профилактических мероприятий по снижению уровня подростковой преступности, пропаганды правовых знаний.

ИА «Орелград»