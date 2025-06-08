Орловский губернатор приказал готовиться к зиме

В регионе проведут дополнительные мероприятия по обеспечению надежности энергоснабжения.

Губернатор Андрей Клычов утвердил программу мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Орловской области к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года. Он также создал межведомственную комиссию, которая будет курировать и контролировать данный процесс. Возглавил ее Сергей Латынин, руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области.

В течение июня-октября 2025 года межведомственная комиссия будет следить за степенью готовности к отопительному сезону объектов жизнеобеспечения и социальной сферы. Также губернатор дал ряд поручения и рекомендаций. Так, заместителю губернатора по социальной политике поручено принять меры по обеспечению государственными учреждениями образования, здравоохранения, соцобслуживания, физической культуры и спорта подготовки к отопительному сезону зданий и сооружений, объектов теплоснабжения и инженерных коммуникаций, накопления запасов твердого и жидкого топлива.

Особое внимание им предписано обратить на работоспособность автономных источников электропитания и резервных линий электропередачи. До 1 ноября 2025 года должна быть обеспечена установка перекидных рубильников в котельных. Органам местного самоуправления глава региона рекомендовал провести обследование технического состояния объектов жизнеобеспечения в целях выявления критических, вызывающих серьезные опасения объектов с одновременным формированием перечня ветхих и аварийных тепловых сетей и определением требуемых объемов работ по их ремонту и замене.

В срок до 1 октября 2025 года должна быть завершена подготовка к отопительному сезону жилых домов с обязательным оформлением паспортов готовности на многоквартирные дома. Также властям на местах поручено провести инвентаризацию бесхозяйных объектов электро- и газоснабжения. Еще одно важное поручение губернатора касается погашения просроченной задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы и своевременной и полной оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями.

Компаниям энергетического сектора губернатор рекомендовал организовать постоянный контроль за ходом подготовки объектов энергетического комплекса Орловской области к работе в осенне-зимний период, принять меры по обеспечению резервными автономными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения и созданию резерва горюче-смазочных материалов для автономных источников, провести проверку имеющихся емкостей и складских помещений для хранения запасов жидкого и твердого топлива, разработать и внедрить до начала отопительного сезона схемы электроснабжения и теплоснабжения, позволяющие отключать предприятия-должники без прекращения подачи электро- и тепловой энергии населению и на объекты жизнеобеспечения. Кроме того, губернатор рекомендовал разработать дополнительные мероприятия по обеспечению надежности энергоснабжения в муниципальных образованиях Орловской области.

ИА “Орелград”