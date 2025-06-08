Виновника пьяного ДТП с четырьмя пострадавшими наказали принудительными работами

Авария произошла на трассе “Орел – Брянск”.



Вступило в силу решение по уголовному делу, которое рассмотрел Орловский районный суд. Местного жителя признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Было установлено, что данный гражданин, управляя автомобилем в состоянии опьянения, нарушил Правила дорожного движения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью нескольких человек.

Дорожный инцидент произошел в декабре 2024 года. Подсудимый управлял технически исправным автомобилем «Лада Веста» и около 16 часов дня вел его по автодороге Р 120 «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь». Авария произошла на территории Орловского муниципального округа. Нетрезвый водитель вел свой автомобиль со скоростью 60 км/час, которая, по мнению следствия и суда, не обеспечивала водителю возможность постоянного контроля за движением. Легковушка выехала на встречную полосу и протаранила двигавшиеся по ней две «Лады Гранта».

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили люди, находился в «Грантах». Так, водитель получил тяжелые травмы, травму грудной клетки, сопровождавшейся ушибом легких и развитием правостороннего малого пневмоторакса. Также тяжелые травмы получили три пассажира этого же автомобиля. Все они были экстренно доставлены в областную клиническую больницу. Медики пришли к выводу, что полученные пострадавшими травмы по своему характеру в совокупности расцениваются как повреждения, причинившие как тяжкий вред здоровью, так и, в одном случае, вред средней степени тяжести.

Суд установил, что действия подсудимого находятся в прямой причинно-следственной связи с причинением травм. В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью и в содеянном искренне раскаялся. Его судили в особом порядке судебного разбирательства и сначала наказали лишением свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Но затем суд изменил ему наказание на принудительные работы сроком на 2 года 6 месяцев с привлечением осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, и с удержанием 10 процентов из заработной платы осужденного в доход государства. Также виновнику ДТП назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.

Осужденному предписали следовать в специальное учреждение – исправительный центр, самостоятельно, но за счет государства.