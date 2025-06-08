Во Мценске осудили любительницу марихуаны

Приговор уже вступил в законную силу.

Мценский районный суд Орловской области признал местную жительницу виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ранее данная гражданка уголовное право не нарушала. Суд установил, что женщина незаконно приобрела и хранила без цели сбыта наркотическое средство в значительном размере. Преступление было совершено при следующих обстоятельствах.

В сентябре 2024 года, точные дата и время следствием не были установлены, подсудимая «вышла на природу» и в окрестностях населенного пункта обнаружила два куста дикорастущего растения рода «Конопля». Амчанка прекрасно знала, что это за растение, в том числе и то, что дикорастущая конопля является наркотикосодержащим растением. То есть, из его частей можно изготовить наркотическое средство каннабис, известно еще и как марихуана.

Реализуя преступный умысел на незаконное приобретение и хранение, но без цели сбыта, а для личного употребления наркотического средства, женщина оборвала с дикорастущих растений листья, сложила их в пакет и отнесла домой к родителям. Последние о планах дочери ничего не знали, а листья конопли она спрятала на улице за сараем.

Затем девушка изготовила наркотик, который расфасовала по бумажным пакетикам и спрятала их в своей квартире. Наркотик она хранила в выдвижном ящике кухонного стола до тех пор, пока к ней не пришли сотрудники полиции и не нашли его. Всего у девушки изъяли 24,9 грамма каннабиса, а вперемешку с табаком получилось почти 40 граммов. Отпираться в суде она не стала и признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Кроме того, девушку обязали пройти курс лечения у врача-нарколога.

ИА “Орелград”