Амчанам напомнили о льготах для участников СВО

Мобильный офис работал в филиале фонда «Защитники Отечества».

Как сообщила пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, мобильный офис посетил филиал фонда «Защитники Отечества» в городе Мценске. Сотрудники ведомства рассказали посетителям о порядке предоставления налоговых льгот для участников специальной военной операции. В частности, льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого в предпринимательской деятельности: квартиры, части квартиры или комнаты; жилого дом или части жилого дома; гаража или машино-места и т.д.

«Также для участников СВО предусмотрена льгота на одну единицу транспортного средства и установлен вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка (предоставляется в отношении одного участка), – уточнили в пресс-службе УФНС. – Кроме того, льготы по налогу на имущество предоставляются членам семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции».

Подчеркнем, что сведения, подтверждающие льготный статус, поступают в налоговые органы централизованно, в рамках межведомственного взаимодействия, то есть бегать с документами по инстанциям, теоретически, не нужно. Хотя, вероятно, не исключены и сбои в механизме межведомственного взаимодействия. Однако налоговики говорят, что льготы по налогам предоставляются физическим лицам, как правило, в беззаявительном порядке. Проверить право на применение налоговой льготы можно с помощью сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Напомним, что недавно Орловский облсовет народных депутатов рассмотрел вопрос о расширении списка участников СВО, имеющих право на социальную поддержку по оплате расходов на газификацию домовладений. Соответствующий законопроект был рассмотрен на прошедшем заседании регионального парламента. Он дает право на дополнительную меру социальной поддержки, которую получат мобилизованные граждане, участники СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и выполняющие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, сотрудники национальной гвардии и федеральных органов исполнительной власти, выполняющих служебные обязанности в зоне СВО. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

ИА “Орелград”