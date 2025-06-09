В Орловской области освятили аварийно опасные перекрестки

Опасные участки благословил благочинный храмов Орловского муниципального округа.

По данным информационно-аналитического отдела Орловской митрополии РПЦ, благочинный храмов Орловского муниципального округа, настоятель храма Сретения Господня в поселке Вятский Посад протоиерей Александр Ордин совершил молебен и освящение опасных дорожных участков. Напомним, ранее епархия провела ряд рабочих встреч с руководством Госавтоинспекции, стороны договорились о сотрудничестве в деле снижения аварийности на дорогах региона.

Сообщается, что опасные дорожные участки отец Александр посетил совместно с сотрудниками полиции. Он благословил перекрестки трасс Орел-Тамбов (2 км) и Орел-Брянск (5 км), а также освятил патрульный автомобиль Госавтоинспекции. «Батюшка выразил благодарность сотрудникам: Савенкову Александру и патрульным — Виктору и Михаилу за содействие в проведении мероприятий, способствующих безопасности водителей и пешеходов», – добавили в митрополии.

А чуть ранее глава Орловской митрополии Тихон в рамках реализации соглашений, достигнутых в ходе недавней рабочей встречи с руководством регионального управления Госавтоинспекции, посетил здание этого управления. Он встретился и побеседовал с личным составом, а после встречи сослужении протоиерея Сергия Гаврюшина совершил чин освящения автотранспорта и рабочих помещений управления.

«Сотрудники ГИБДД ежедневно сталкиваются с непростыми ситуациями. Поддержка духовная не менее важна, чем техническая. Мы молимся о том, чтобы Господь оберегал всех, кто несет службу на дорогах и заботиться о нашей безопасности», — отметил митрополит Тихон. В информационно-аналитическом отделе добавили, что подобные встречи станут частью системной работы по взаимодействию Орловской епархии с правоохранительными органами, в том числе с подразделениями Госавтоинспекции.

ИА “Орелград”