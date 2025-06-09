В Орле открылась выставка рисунков Семёнова-Тян-Шанского

Их автор — внук знаменитого первопроходца, выдающийся учёный-натуралист.

Выставка будет работать в Орловском музее изобразительных искусств до 13 июля.

Олег Измайлович Семёнов-Тян-Шанский (1906-1990) известен, в том числе, как один из основателей Лапландского заповедника. Посвящённая ему экспозиция состоит из 45 мемориальных предметов.

Основой выставки стали зарисовки растений и насекомых, сделанные будущим учёным в детские годы. Также орловцы могут ознакомиться с письмами, которые юному Олегу адресовал его дядя, известный энтомолог Андрей Петрович Семёнов-Тян-Шанский (1866-1942).

Кроме того, в состав экспозиции вошли подлинные фотографии учёного-натуралиста в детстве, а также портреты членов его семьи.

Материал для орловской выставки предоставила Музей-усадьба Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского (1827-1914) — знаменитого русского первопроходца и исследователя. Он приходился Олегу Имайловичу дедом.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»