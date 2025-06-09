Орловца подозревают в покушении на частную жизнь

По версии следствия, житель Орловской области распространял интимные фото своей знакомой.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Подозреваемый — житель Мценска. Дело возбуждено по статье «нарушение неприкосновенности частной жизни» (137 УК).

По версии следствия, в марте этого года мужчина получил доступ к фотографиям своей знакомой. Снимки носили интимный характер.

После этого он опубликовал их в одном из мессенджеров, причём выложив в общий доступ.

В настоящее время в рамках дела проводится необходимый комплекс следственных действий. Следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления.

Ранее на другого орловца завели дело за попытки опорочить экс-супругу.

ИА «Орелград»