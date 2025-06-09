Орловца подозревают в покушении на частную жизнь

По версии следствия, житель Орловской области распространял интимные фото своей знакомой.
Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Подозреваемый — житель Мценска. Дело возбуждено по статье «нарушение неприкосновенности частной жизни» (137 УК).
По версии следствия, в марте этого года мужчина получил доступ к фотографиям своей знакомой. Снимки носили интимный характер.
После этого он опубликовал их в одном из мессенджеров, причём выложив в общий доступ.
В настоящее время в рамках дела проводится необходимый комплекс следственных действий. Следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления.
Ранее на другого орловца завели дело за попытки опорочить экс-супругу.
ИА «Орелград»