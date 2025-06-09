Клычков призвал коммунальщиков подготовиться к непогоде

9.6.2025 | 11:11 ЖКХ, Новости

Орловский губернатор с обращения начал заседание правительства региона 9 июня.

ИА “Орелград”

«Коммунальным службам всем быть наготове, потому что у нас последние ураганные ветра и дожди принесли определенные коррективы в аварийную деятельность. Сейчас держать на контроле, чтобы в период выходных дней никаких сбоев не было», – сказал Андрей Клычков.

Отметим, по прогнозу синоптиков, 9 июня на территории области возможны кратковременные дожди, грозы, град. Ветер при порывах может достигать скорости до 18 метров в секунду. Температура в течение суток будет колебаться от 13 до 32 градусов. Выходные также прогнозируются дождливыми. При этом при норме суммы осадков в Орле в июне 65 мм, уже выпало 38 мм (58%), сообщает ресурс «Погода и климат».

ИА “Орелград”


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