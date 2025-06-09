«Троицкие хороводы» могут разделить

Губернатор Орловской области высоко оценил фольклорный праздник, прошедший в Орле.

В этом году «Троицкие хороводы» из соображений безопасности организовали в главном городе региона, а не на привычной площадке в Хотынецком районе.

«Хочу поблагодарить всех за хорошую организацию. Думаю, что именно такое слово применимо к прошедшим мероприятиям, – сказал Андрей Клычков на совещании 9 июня. – Традиционные Троицкие праздники в этот раз перенесли впервые в город Орел. И большое количество позитивных откликов слышим от жителей. Очевидно, что те, кто раньше не мог добраться до хотынецкой площадки, сегодня смогли полноценно принять участие. Действительно, удалось сделать праздник для всех жителей».

Андрей Клычков поблагодарил районы, органы власти, отвечающие за культуру, город Орел, который «действительно вложился в эту работу».

«И нам нужно с вами думать, если такой позитивный отклик есть со стороны жителей, каким образом мы в следующий период будем проводить праздники, либо разделять. Потому что вторая площадка, которая была в деревне Ловчиково, тоже собрала порядка 6 тысяч человек».

Андрей Клычков подчеркнул, что все решения оперативного штаба по пропускному режиму, по охране выполнялись. По его мнению, правоохранительный блок достойно справился с распределением сил и средств. Ни одного преступления при проведении «Троицких хороводов» не зафиксировано. Клычков обещал поддержать ходатайства о поощрении по линии МВД, Росгвардии, МЧС, а также органов власти и местного управления.

“В это непростое время, непростое мероприятие было, связанное с большим количеством рисков. Оно очень достойно прошло, – еще раз оценил губернатор. – Удается находить и компромиссные места размещения, и порядок проведения, который позволяет обезопасить жителей и при этом сохранить базовые региональные традиции для дальнейшего их развития”.

ИА “Орелград”