В орловской глубинке на Троицу выступили поп-звёзды

9.6.2025 | 11:01 Новости, Общество

Местных жителей порадовали своим творчеством группы «На-На» и «Отпетые мошенники», Алексей Глызин, певец Amirchik, а также Boney M.

Фото: oreltimes.ru

Такой впечатляющий праздник прошёл накануне в Глазуновском районе в деревне Ловчиково. Сборный концерт привлёк большое число зрителей.

Выступлениям знаменитых исполнителей предшествовало обращение епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария.

Как сообщает «Орёлтаймс», фестиваль организовал уроженец этих мест – Почётный гражданин Глазуновского района Юрий Евдокимов.

ИА «Орелград»


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