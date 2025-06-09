В орловской глубинке на Троицу выступили поп-звёзды

Местных жителей порадовали своим творчеством группы «На-На» и «Отпетые мошенники», Алексей Глызин, певец Amirchik, а также Boney M.

Такой впечатляющий праздник прошёл накануне в Глазуновском районе в деревне Ловчиково. Сборный концерт привлёк большое число зрителей.

Выступлениям знаменитых исполнителей предшествовало обращение епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария.

Как сообщает «Орёлтаймс», фестиваль организовал уроженец этих мест – Почётный гражданин Глазуновского района Юрий Евдокимов.

ИА «Орелград»