Орловщина вошла в туристический маршрут «Россия Льва Толстого»

9.6.2025 | 16:30 Культура, Новости

Об этом сообщил Департамент культуры Орловской области.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Маршрут создаётся специально к празднованию 200-летия знаменитого писателя. Оно будет отмечаться в 2028-м году.

«Россия Льва Толстого» также объединит Тульскую, Рязанскую, Липецкую, Калужскую, Московскую области и саму Москву. Маршрут делится на четыре части, каждая из которых может функционировать и как отдельное направление для туристических потоков.

Предполагается, что в местах, связанным со Львом Толстым, будут проводить групповые экскурсии. Также в рамках проекта планируется создать специальный туристический поезд, который соединит Москву с Ясной Поляной.

Всего в рамках подготовки к празднованию юбилея Толстого запланированро около 66 масштабных мероприятий.

ИА «Орелград»


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