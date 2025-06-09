Орловщина вошла в туристический маршрут «Россия Льва Толстого»

Об этом сообщил Департамент культуры Орловской области.

Маршрут создаётся специально к празднованию 200-летия знаменитого писателя. Оно будет отмечаться в 2028-м году.

«Россия Льва Толстого» также объединит Тульскую, Рязанскую, Липецкую, Калужскую, Московскую области и саму Москву. Маршрут делится на четыре части, каждая из которых может функционировать и как отдельное направление для туристических потоков.

Предполагается, что в местах, связанным со Львом Толстым, будут проводить групповые экскурсии. Также в рамках проекта планируется создать специальный туристический поезд, который соединит Москву с Ясной Поляной.

Всего в рамках подготовки к празднованию юбилея Толстого запланированро около 66 масштабных мероприятий.

ИА «Орелград»