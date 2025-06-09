В кабинете Александра Ремига прошёл обыск

В данный момент он занимает должность замгубернатора Владимирской области.

Напомним, ранее он работал на Орловщине — при губернаторе Вадиме Потомском. Ремига возглавлял департамент строительства, а затем занял должность зампреда областного правительства.

В 2017-м он покинул наш регион и занял ответственную должность в Республике Коми, а после оказался во Владимирской области.

Как сообщают «Владимирские ведомости», сегодня утром в его кабинете прошёл обыск.

«К Александру Александровичу Ремига есть вопросы со стороны правоохранительных органов. Он работает в должности первого заместителя губернатора с 2020 года и пользуется уважением в регионе. Как бы то ни было, все равны перед законом», – заявил губернатор региона Александр Авдеев.

ИА «Орелград»