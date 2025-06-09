В Орле завели уголовное дело на скрывшуюся мать

Женщина игнорировала свои обязательства по выплате алиментов на содержание детей.

Жительница города Орла стала фигуранткой уголовного дела по статье 157 Уголовного кодекса РФ (неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей). Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Орловской области. В случае признания вины женщине грозит наказания от исправительных работ или принудительных работ до ареста либо лишения свободы на срок до одного года. В службе судебных приставов пояснили, что уголовное дело было возбуждено после того, как женщину принудительно доставили в Северное РОСП, в работе которого находится исполнительное производство о взыскании с гражданки задолженности по алиментам.

«Женщина должна выплачивать денежные средства на содержание сына и дочери, – говорят в УФССП. – Первоначально женщина старалась оказывать финансовую поддержку детям, но выплаты были нерегулярными и не всегда покрывали сумму, которую она обязана была выплачивать. Таким образом, накопился крупный долг. Несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава об административной и уголовной ответственности, гражданка не трудоустраивалась, выплаты по алиментам становились все реже, а размер их не соответствовал решению суда».

К ней поэтапно применяли меры реагирования. В частности, ранее ее привлекли к административной ответственности в виде 20 часов обязательных работ. Следующим шагом могло стать уголовное дело. Но у женщины был выбор – она могла начать выплачивать алименты, но не сделала, предпочтя скрываться от судебного пристава. Ее объявили в розыск, нашли и завели уголовное дело. Кстати, привлечение должников к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ приставы называют одним из наиболее действенных рычагов воздействия на родителей, обязанных выплачивать алименты.

Большинство должников, осознавая реальную перспективу привлечения к уголовной ответственности, полностью погашают задолженность по алиментам на стадиях процессуальной проверки или производства дознания, говорят в ведомстве. Так, в текущем году орловцы, испугавшись уголовной ответственности, погасили долги по алиментам на общую сумму более 1,139 миллиона рублей. Всего же в результате применения мер уголовно-правового и административного воздействия с должников по алиментам в текущем году взыскано порядка 2,5 миллиона рублей задолженности.

ИА “Орелград”