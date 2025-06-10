Администрация губернатора проверила «Орелтранссигнал»

В рамках плановой проверки были выявлены десятки нарушений.

Обнародованы результаты плановой выездной проверки казенного учреждения областного значения «Орелтранссигнал», проведенной главным контрольным управлением губернатора Орловской области. Приказ о проведении проверки ранее в этом году издала администрация губернатора и правительства региона. Ревизоры сделали акцент на соблюдении учреждением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг.

Проверенный период охватил сделки «Орелтранссигнала» в период с 27 января 2022 года по 27 января 2025 года. В результате плановой выездной проверки были выявлены довольно многочисленные нарушения, хотя многие из них носят технический характер. Достаточно сказать, что в 622 случаях в нарушение части 1 статьи 23 Федерального закона № 44-ФЗ в контрактах, заключенных учреждением в 2022-2025 годах, не был указан идентификационный код закупки.

Также ревизоры установили, что планы-графики закупок на очередной год вносились учреждением в единую информационную систему пусть и с небольшим, но нарушением сроков. А внесение изменений в эти планы-графики производилось с довольно большим опозданием. В одном случае, например, оно составило 156 дней. Кроме того, в 32 случаях учреждение заключило контракты без включения их в план-график закупок. В 2022 году в нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ объем закупок «Орелтранссигнала» у представителей малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций составил менее 25 процентов совокупного годового объема закупок.

При проверке четырех контрактов ревизоры установили, что заявки участников аукционов были признаны комиссией соответствующими требованиям, установленным в извещениях об осуществлении закупок. Хотя, по мнению проверяющих, их следовало отклонить. Вопросы возникли и к извещению о проведении одного электронного аукциона, информация в котором не соответствовала информации, указанной в проекте государственного контракта.

Были выявлены и другие нарушения. По результатам проведения плановой выездной проверки казенному учреждению Орловской области «Орелтранссигнал» выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе. Информация о результатах проверки направлена в департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области и в прокуратуру Орловской области для сведения.

ИА «Орелград»