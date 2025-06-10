Три процента орловской воды забраковали по микробиологии

В некоторых районах этот показатель значительно превышает среднеобластной.

Информацию Управления Роспотребнадзора по Орловской области публикует портал «Орёлтаймс».

Речь идёт о несоответствии питьевой воды санитарным стандартам именно по микробиологическим показателям. В целом по региону до них недотягивают 3% проб, проверенных ведомством.

Однако в ряде районов ситуация хуже. Так, по той же причине в Покровском забраковано 16,4% проб, в Свердловском — 11,9%, Орловском муниципальном округе — 9,1%, Корсаковском — 7,9%.

По санитарно-химическим показателям в целом по региону забраковали 13,1% проб.

Также в ведомстве указали муниципальные образования, где подземные воды значительно подпорчены «естественными аномалиями». Так, повышенное содержание железа выявлено в Глазуновском, Колпнянском, Свердловском, Малоархангельском, Покровском, Урицком районах, Орловском муниципальном округе и областном центре. Повышенное содержание природного стронция — в Болховском, Знаменском и Мценском районах. Нитраты — в Орловском муниципальном округе, Свердловском и Покровском районах. Повышенная жёсткость воды характерна для Орла, Орловского муниципального округа, Урицкого и Свердловского районов.

В то же время ведомство отмечает, что за последние три года в Орловской области качество питьевой воды всё же улучшилось.

ИА «Орелград»