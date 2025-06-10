Кешбэк в России: рекордные суммы и новые тренды

10.6.2025 | 12:38 Новости, Экономика

Объем кешбэка в России за первое полугодие 2025 года достигнет 220 млрд рублей.

Фото: ИА «Орелград»

По прогнозам аналитиков ВТБ, годовой показатель может составить 450-500 млрд рублей. Развитие программ лояльности в первом полугодии характеризовалось активным внедрением персонализированных предложений, запуском эксклюзивных акций, учетом сезонности и праздников при формировании категорий кешбэка, анализом транзакционного поведения клиентов.

Кобрендинговые проекты стали ключевым направлением развития. Банки расширяли сотрудничество с маркетплейсами, заключали партнерство с крупными экосистемами. Подразумевается предоставление дополнительных скидок у партнеров, а также увеличение клиентской базы для всех сторон.

Во втором полугодии ожидаются более активное использование искусственного интеллекта для повышения точности персонализации предложений. Усиление инструментов привлечения и удержания клиентов, в том числе с внедрением игровых механик.

Начальник управления «Программы лояльности» ВТБ Роман Синенко отмечает, что кешбэк стал важным фактором при выборе банка. Люди осознанно распределяют покупки между членами семьи для получения максимального возврата, соревнуясь «кто больше вернет». Это свидетельствует о том, что кешбэк перешел из разряда приятных бонусов в категорию существенных преимуществ банковских продуктов, считает Роман Синенко.

ИА “Орелград”


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