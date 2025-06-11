У «Мценск-Тепло» отсудили 30 миллионов за февральское тепло

11.6.2025 | 6:43 Закон и порядок, Новости

Иск  ООО «Газпром теплоэнерго Орел» рассмотрел арбитраж.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В судебное заседание ответчик не явился, направил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. В отзыве муниципальное предприятие признало иск в полном объеме. Общая сумма задолженности составила 33 502 916,16 рубля. Из этой суммы большая часть – оплата тепловой энергии за февраль 2025 года, 1,5 млн – теплую воду, еще 1,6 млн – проценты за пользование чужими денежными средствами.

Суд удовлетворил требования истца. Также будет идти начисление процентов с 5 июня на сумму основного долга по ключевой ставке Банка России до момента фактической оплаты.

Отметим, в Орловской области Мценск одним из первых завершил отопительный сезон 2024/2025 года, что вызвало негодование горожан.

ИА “Орелград”


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