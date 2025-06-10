К распределению грантов общественникам привлекут экспертов

Экспертизу должна пройти каждая заявка.

Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области объявляет о проведении первого конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета некоммерческим неправительственным организациям на развитие гражданского общества в 2025 году. Как пояснили в пресс-службе губернатора, заявки принимаются с 7 июня по 7 июля на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

«Участниками конкурса могут стать: социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном законом порядке не менее 1 года, осуществляющие свою деятельность на территории Орловской области, – добавили в ведомстве. – Общий бюджет конкурса – 12,3 миллиона рублей, предельный размер гранта – 500 тысяч рублей».

Попутно указанный выше департамент утвердил положение о привлечении экспертов к проведению отбора получателей указанных грантов. Экспертов привлекут для полного, всестороннего и объективного рассмотрения и оценки заявок, представленных в рамках отбора получателей.

«Эксперты в пределах своей компетенции соблюдают конфиденциальность, коммерческую и иную охраняемой законом тайну в отношении информации о профессиональной деятельности некоммерческих неправительственных организаций, представивших заявки для участия в отборе, и иной информации, ставшей известной эксперту в ходе рассмотрения заявки, и обязаны не разглашать указную информацию», – подчеркнуто в приказе департамента.

Эксперты не допускаются до рассмотрения и оценки заявок в случае наличия у них признаков аффилированности с участниками отбора. Их основной задачей является оценка заявок на соответствие установленным требованиям. Так, эксперты будут оценивать актуальность задач, решить которые планируется в рамках проекта, соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов, наличие целевых показателей социально-экономической эффективности проекта, необходимых для достижения результата гранта, соответствие запланированных мероприятий ожидаемым результатам реализации проекта, наличие организации опыта осуществления деятельности, предполагаемой по проекту.

Также оценивать будут информационную открытость некоммерческой организации, ее собственный вклад в реализацию проекта, степень влияния мероприятий проекта на укрепление гражданского единства и межнационального и межконфессионального согласия, противодействие экстремистской деятельности и терроризму, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и др.

ИА «Орелград»