Удачей завершился третий аукцион на кромскую «Ауру»

Орловский районный центр молодежи обрел подрядчика.

Победителем электронного аукциона признано ООО «ТСК «Альянс» из Орла. Контракт заключен 9 июня. Его цена – 20 394 000 рубля.

Планируется демонтаж окон и дверей, кровли, чердачного перекрытия, венткороба и тд. Далее обновят стены и перегородки, полы и потолок, окна, двери и лестничные марши. Фасад покрасят, предварительно отремонтировав цокольную часть. Обновят покрытие конструкции металлических эвакуационных лестниц. Отремонтируют освещение, отопление, водоснабжение и водоотведение, систему пожарной сигнализации. Самые дорогие работы по кровле – 2,58 млн рублей. Срок исполнения контракта – 30 декабря 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

Отметим, предыдущие два электронных аукциона по поиску подрядчика для «Ауры» не привлекли участников.

Это второй объект для ООО «ТСК «Альянс» в Кромах. Компания также решила взяться за ремонт местной школы, где с подрядчиком контракт был расторгнут.

ИА “Орелград”