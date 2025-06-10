Под Орлом опрокинулась автовышка

Авария произошла сегодня ночью.

ДТП произошло в 1 час 50 минут на трассе «Орёл — Ефремов», на 40-м километре. Специальный транспорт следовал из посёлка Залегощь в областной центр.

Известно, что автовышкой «Газ» управлял 36-летний водитель. В какой-то момент он допустил опрокидывание.

В результате ДТП пострадал пассажир, ехавший на заднем сидении — 51-летний мужчина. Его пришлось госпитализировать в больницу Семашко.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 13 ДТП. Один человек погиб, трое получили различные ранения, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ИА «Орелград»