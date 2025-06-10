Александра Ремигу проверяют по делу о взятке

Следственные действия проводил центральный аппарат Следственного комитета.

При этом основой являлись материалы Управления ФСБ по Владимирской области. Об этом сообщают «Владимирские новости», ссылаясь на собственные источники.

Напомним, правоохранители пришли в кабинет к бывшему орловскому чиновнику накануне.

В данный момент Ремига занимает должность замгубернатора Владимирской области. Ранее он работал в Коми, а до этого — на Орловщине, при губернаторе Вадиме Потомском. В нашем регионе Ремига возглавлял департамент строительства, после был зампредом областного правительства.

ИА «Орелград»