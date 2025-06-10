Александра Ремигу проверяют по делу о взятке

10.6.2025 | 11:37 Криминал, Новости

Следственные действия проводил центральный аппарат Следственного комитета.

Фото: avo.ru

При этом основой являлись материалы Управления ФСБ по Владимирской области. Об этом сообщают «Владимирские новости», ссылаясь на собственные источники.

Напомним, правоохранители пришли в кабинет к бывшему орловскому чиновнику накануне.

В данный момент Ремига занимает должность замгубернатора Владимирской области. Ранее он работал в Коми, а до этого — на Орловщине, при губернаторе Вадиме Потомском. В нашем регионе Ремига возглавлял департамент строительства, после был зампредом областного правительства.

ИА «Орелград»


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