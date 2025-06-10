Сегодня в Орле начнут отмечать День России

Мероприятия начнутся вечером.

В 18 часов в сквере 5-ой Орловской стрелковой дивизии пройдёт праздничный концерт, организованный центром народного творчества. В то же время во дворе дома по Московскому шоссе, 166, стартует программа «Рождённые в СССР», которую подготовил городской центр культуры.

Завтра, 11 июня, в 17 часов в Северном районе на площади перед центром «Металлург» будут проводить мастер-классы, выставки и конкурсы. Здесь же в 19:00, стартует праздничный концерт «Россия — это мы». Кроме того, в 18:00 у дома по улице Цветаева, 5, состоится ещё один тематический концерт под немного другим названием — «Все мы — Россия!».

Главные события пройдут в день праздника. 12 июня в 10:00 на площади Ленина состоится торжественное поднятие государственного флага. В 12:00 в Городском и Детском парках откроется ярмарка «Город мастеров». Кроме того, здесь также организуют различные мастер-классы, а также подготовят анимационную программу.

Также 12 июня в Орле будут раздавать ленточки в цветах российского триколора. Получить их можно будет бесплатно, с 12 до 13 часов – на площади и улице Ленина, в скверах Танкистов и Героев-комсомольцев, в парке Победы, а также на площади перед центром «Металлург».

ИА «Орелград»