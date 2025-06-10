В Орле детей участников СВО научили делать мороженое

Мастер-класс посетили 16 детей.

Любопытное мероприятие прошло на одном из соответствующих предприятий города.

Как рассказали в Администрации Орла, детям продемонстрировали весь процесс приготовления лакомства, познакомили с оборудованием, а также нормативами изготовления мороженого.

Участники мероприятия смогли попробовать популярные виды лакомства — фиалковое и малиновое, а также ассорти. После этого дети получили возможность изготовить мороженое своими руками. Юные орловцы могли выпустить по три эскимо – в разных видах шоколада (тёмном, молочном с орехами и белом кокосовом).

«Все десерты дети забрали с собой», – уточнили в мэрии.

ИА «Орелград»