В Орле детей участников СВО научили делать мороженое

Мастер-класс посетили 16 детей.
Любопытное мероприятие прошло на одном из соответствующих предприятий города.
Как рассказали в Администрации Орла, детям продемонстрировали весь процесс приготовления лакомства, познакомили с оборудованием, а также нормативами изготовления мороженого.
Участники мероприятия смогли попробовать популярные виды лакомства — фиалковое и малиновое, а также ассорти. После этого дети получили возможность изготовить мороженое своими руками. Юные орловцы могли выпустить по три эскимо – в разных видах шоколада (тёмном, молочном с орехами и белом кокосовом).
«Все десерты дети забрали с собой», – уточнили в мэрии.
ИА «Орелград»