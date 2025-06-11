ФСБ подтвердила задержание главы орловского филиала «Россельхозбанка»

Причиной стал вывод за рубеж 2,4 миллиона евро.

Об этом сегодня сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Ранее источники орловских СМИ сообщали, что задержание произошло ещё 10 апреля. Сейчас Михаил Шихман находится под стражей.

«Задержанный, будучи осведомлённым о наличии корпоративного спора у клиента банка ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат», не обладая соответствующими полномочиями, дал подчинённым указание о переводе 2,4 миллиона евро по фиктивному внешнеторговому контракту в адрес компании, зарегистрированной в Республике Сингапур», — рассказали в ЦОС ФСБ.

Арбитражный суд признал эту операцию неправомерной. В итоге «Россельхозбанк» потерял 167 миллионов 715 тысяч рублей (в соответствии с курсом Центрального Банка России на момент совершения перевода).

Дело возбуждено по статье «превышение должностных полномочий».

ИА «Орелград»