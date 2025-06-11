Начальником департамента спорта Орловской области стала корфболистка

Елена Казачкова назначена исполняющей обязанности.

Ранее Елена Николаевна Казачкова работала заместителем директора по методической работе бюджетного учреждения Орловской области «Центр спортивной подготовки». В новом статусе обозначена на Портале региона 10 июня. Елена Казачкова – исполняющий обязанности члена правительства Орловской области – руководителя департамента физической культуры и спорта Орловской области

О кадровых перестановках стало известно в понедельник. Экс-руководитель департамента Алексей Берестов назначен заместителем губернатора в правительстве Орловской области по социальной политике. Замгубернатора Олег Ревякин покинул пост по личным обстоятельствам.

Корфбол – игра похожая на нетбол и баскетбол, но без контакта игроков друг с другом. Основная цель — забросить футбольный мяч в кольцо. Елена Казачкова была капитаном сборной России по корфболу. Имеет статус чемпионки мира среди юниоров и студентов, чемпионка России 2012 года. Окончила Орловский государственный технический университет. С 2010 года трудилась там ведущим специалистом по работе с молодежью.

ИА “Орелград”