Начальником департамента спорта Орловской области стала корфболистка

11.6.2025 | 10:21 Важное, Новости, Общество

Елена Казачкова назначена исполняющей обязанности.

БУ ОО “Центр спортивной подготовки”

Ранее Елена Николаевна Казачкова работала заместителем директора по методической работе бюджетного учреждения Орловской области «Центр спортивной подготовки». В новом статусе обозначена на Портале региона 10 июня. Елена Казачкова – исполняющий обязанности члена правительства Орловской области – руководителя департамента физической культуры и спорта Орловской области

О кадровых перестановках стало известно в понедельник. Экс-руководитель департамента Алексей Берестов назначен заместителем губернатора в правительстве Орловской области по социальной политике. Замгубернатора Олег Ревякин покинул пост по личным обстоятельствам.

Корфбол – игра похожая на нетбол и баскетбол, но без контакта игроков друг с другом. Основная цель — забросить футбольный мяч в кольцо. Елена Казачкова была капитаном сборной России по корфболу. Имеет статус чемпионки мира среди юниоров и студентов, чемпионка России 2012 года. Окончила Орловский государственный технический университет. С 2010 года трудилась там ведущим специалистом по работе с молодежью.

ИА “Орелград”


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