В Орле отменили особый противопожарный режим

Постановление утвердил заместитель мэра Алексей Степанов.

Причиной отмены стал «зарегистрированный первый класс пожарной опасности». Документ размещён на сайте городской администрации.

Отметим, что постановление подписано 9 июня. Однако режим отменён задним числом — с 31 мая. При этом он вводился с 30 мая. Следовательно, формально он просуществовал всего один день.

При введении противопожарного режима увеличиваются размеры штрафов за соответствующие нарушения. Для граждан они повышаются до 20 тысяч, для должностных лиц — до 60 тысяч, для предпринимателей без юридического лица — до 80 тысяч, для юридических лиц — до 800 тысяч (в соответствии с административным кодексом).

ИА «Орелград»