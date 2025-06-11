В Орле отменили особый противопожарный режим

11.6.2025 | 10:50 Закон и порядок, Новости

Постановление утвердил заместитель мэра Алексей Степанов.

Фото: ИА «Орелград»

Причиной отмены стал «зарегистрированный первый класс пожарной опасности». Документ размещён на сайте городской администрации.

Отметим, что постановление подписано 9 июня. Однако режим отменён задним числом — с 31 мая. При этом он вводился с 30 мая. Следовательно, формально он просуществовал всего один день.

При введении противопожарного режима увеличиваются размеры штрафов за соответствующие нарушения. Для граждан они повышаются до 20 тысяч, для должностных лиц — до 60 тысяч, для предпринимателей без юридического лица — до 80 тысяч, для юридических лиц — до 800 тысяч (в соответствии с административным кодексом).

ИА «Орелград»


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