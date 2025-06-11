Под Орлом религиозная организация отсудила храм

Спор шел о признании права собственности на здание храма Святого Димитрия Солунского.

Непростое дело рассмотрел Арбитражный суд Орловской области. Исковое заявление подала местная религиозная организация «Православный приход храма Святого Димитрия Солунского» к администрации Должанского района. В качестве третьих лиц к участию в процессе были привлечены Ливенская епархия Русской Православной Церкви, управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области, администрация Рогатинского сельского поселения и энергетики.

Местная религиозная организация просила суд о признании права собственности на здание в селе Рогатик, площадью 225,8 квадратных метров. Было установлено, что истцу на основании постановления главы администрации Должанского района в августе 2021 года был предоставлен в безвозмездное пользование участок из категории земель населенных пунктов, с разрешенным видом использования: для обслуживания культовых зданий.

Площадь участка составляет 7000 квадратных метров, срок действия договора – 10 лет. На этом участке и расположено здание храма Святого Димитрия Солунского. Из иска следовало, что действовать храм Димитрия Солунского начал с 1847 года. Он был построен князем Голицыным, поместье которого располагалось рядом с селом. В 30-х годах XX века храм начал использоваться как колхозный склад, впоследствии был разрушен и закрыт. В 90-х годах хозяйственно-бытовым способом за счет средств и сил прихожан, жителей Должанского района, добровольных пожертвований коммерческих организаций района и индивидуальных предпринимателей началось восстановление разрушенного храма. В 1992 году он был полностью восстановлен.

Данный храм значится в реестре памятников истории и культуры народов Российской Федерации как объект культурного наследия регионального значения «Дмитриевская церковь», вторая половина ХIХ века. Правда, предмет охраны и границы территории вышеуказанного объекта культурного наследия не установлены. Религиозной организации вышеуказанный храм принадлежит уже более 32 лет. Истец пояснил, что с момента восстановления храмом пользуются открыто, непрерывно и добросовестно «в целях религиозного назначения».

Восстановленное здание храма соответствует целевому назначению земельного участка, на котором он стоит. В феврале 2025 года здание осматривали эксперты. Текущее техническое состояние несущих конструктивных элементов здания они оценили как работоспособное. В результате экспертного осмотра были обнаружены некоторые несущественные нарушения, но они не создают угрозу здоровью и жизни граждан, не затрагивают конструктивные, прочностные и другие характеристики надежности и безопасности здания. Исследовав материалы дела и мнения сторон, суд признал право собственности на храм за местной религиозной организацией «Православный приход храма Св. Димитрия Солунского».

ИА “Орелград”