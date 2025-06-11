На Орловщине назвали районы с наибольшей смертностью

11.6.2025 | 11:16 Закон и порядок, Новости, Общество

В нашем регионе она выше чем в среднем по России.

Фото: ИА “Орелград”

Такие данные содержатся в докладе Управления Роспотребнадзора по Орловской области, который подводит итоги минувшего года.

В 2024-м году в Орловской области естественная убыль населения составила 10978 человек. Это сопоставимо с размером города Болхова или посёлка Знаменка.

Основной причиной смертности остаются болезни системы кровообращения. Далее идут новообразования. На третьем месте – «внешние причины». Также много жизней унесли болезни органов пищеварения и дыхания.

Средний показатель смертности по области — 15,9 случая на каждые 1000 человек населения. При этом средний показатель по стране составляет 13,1 случая.

Однако в Орловской области есть районы, где отмечается повышенный уровень смертности — это Дмитровский (22,3 случая) и Новосильский (21,6 случая). В то же время в 18 муниципалитетах в 2024-м году показатель снизился (по сравнению с 2022-м годом).

ИА «Орелград»


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Орелград. 2025 год

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