На Орловщине назвали районы с наибольшей смертностью

В нашем регионе она выше чем в среднем по России.

Такие данные содержатся в докладе Управления Роспотребнадзора по Орловской области, который подводит итоги минувшего года.

В 2024-м году в Орловской области естественная убыль населения составила 10978 человек. Это сопоставимо с размером города Болхова или посёлка Знаменка.

Основной причиной смертности остаются болезни системы кровообращения. Далее идут новообразования. На третьем месте – «внешние причины». Также много жизней унесли болезни органов пищеварения и дыхания.

Средний показатель смертности по области — 15,9 случая на каждые 1000 человек населения. При этом средний показатель по стране составляет 13,1 случая.

Однако в Орловской области есть районы, где отмечается повышенный уровень смертности — это Дмитровский (22,3 случая) и Новосильский (21,6 случая). В то же время в 18 муниципалитетах в 2024-м году показатель снизился (по сравнению с 2022-м годом).

ИА «Орелград»