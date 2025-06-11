На орловском заводе картофеля фри начали монтировать оборудование

11.6.2025 | 12:09 Новости, Экономика

Авторами проекта являются холдинг «Мираторг» и торговая сеть «Вкусно и точка».

Фото: miratorg.ru

Его реализует компания «Гранд Фрайз». Так же будет называться и завод. Запуск предприятия намечен на третий квартал 2026-го года. Об этом сообщили в пресс-службе агрохолдинга «Мираторг».

Сейчас здесь завершили общестроительные работы и приступили к монтажу технологического и инженерного оборудования.

Ожидается, что для производства будет использоваться собственный картофель холдинга – оригинальных сортов и длительного хранения. Он будет отличаться пониженным содержанием крахмала, а также формой и размером. Выращивать картофель будут, в том числе, и на Орловщине.

Ранее сообщалось, что предприятие будет выпускать не только картофель фри, но также картофель по-деревенски, оладьи (хашбраун) и хлопья.

ИА «Орелград»


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