На Орловщине вакцина от бешенства пользуется повышенным спросом

Уровень таких обращений в Орловской области заметно выше чем в среднем по России.

Об этом сообщается в итоговом докладе Управления Роспотребнадзора по Орловской области, где подводятся итоги за минувший год.

В этот период обращение за антирабической помощью (которая заключается в обработке раны от укуса и введении вакцины против бешенства) в Орловской области превысило среднероссийский уровень на целых 34%.

Известно, что официально от укусов различными животными пострадали 2606 человек (что немного меньше, чем в 2023-м). 793 пострадавших — это несовершеннолетние в возрасте до 17 лет.

Дикие животные покусали всего 78 человек (в том числе 32 несовершеннолетних). «Из числа обратившихся за антирабической медицинской помощью в 2024 году 31% пострадали от укусов, нанесенных собаками, 47% из которых приходится на долю безнадзорных собак», – пояснили в ведомстве.

Наиболее высокие показатели обращаемости (выше, чем в среднем по региону) зафиксированы в Орловском муниципальном округе, Орле, Мценском и Ливенском районе.

В то же время новые случаи заболевания бешенством среди людей в регионе не фиксируются с 2009-го года. Минувший год не стал исключением.

Однако в 2024 году в области зарегистрированы два случая бешенства животных. Как пояснили в ведомстве, чаще всего вирус выявляют у лисиц. Далее следуют кошки. Собаки — только на третьем месте.

ИА «Орелград»