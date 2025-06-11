Историки раскрыли новые подробности Судбищенской битвы

11.6.2025 | 13:07 История, Новости, Общество

Пресс-конференция, посвящённая открытиям и находкам, прошла в Москве.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Напомним, раскопки ведутся в Новодеревеньковском районе. В будущем на этом месте планируется создать мемориальный комплекс.

Как сообщает РИА «Новости», в настоящее время раскопки растянулись на семь с половиной квадратных километров.

«Изначально мы работали на очень локальном участке оврага, который давал нам фантастическое количество находок, но потом мы начали подниматься… Оказалось, что битва разворачивалась не только в овраге, но и на поле», – рассказал Олег Радюш, научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН, начальник Орловского отряда Сейминско-Суджинской экспедиции.

По его словам, сражение проходило практически без стрельбы. «Это ближний бой, после которого мы находим остатки сабель, обломки деталей доспехов и огромное количество стрел», – пояснил учёный. Тем не менее, на месте битвы остались и пули.

Находки археологов направляются на реставрацию. В этом году отреставрировано около 150 предметов, в минувшем году — около 250.

Например, на поле битвы обнаружили пулелейку. Так называется металлическое приспособление, похожее на плоскогубцы, со специальными углублениями для расплавленного металла.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования