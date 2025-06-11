Орловец пытался бежать, вскрыв электронный браслет

Мужчина не смог смириться с ограничением свободы.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое рассматривал Северный районный суд города Орла. Местного жителя признали виновным в совершении двух преступлений. В первом случае дело на него завели по части 1 статьи 314 Уголовного кодекса РФ (злостное уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы). Ранее мужчина был осужден за кражу и получил наказание в виде ограничения свободы. Суд наложил на него стандартные ограничения, в частности, ему предписали не уходить из места постоянного проживания в период времени с 23 до 6 часов, без согласия уголовно-исполнительной инспекции.

Однако он без уважительной причины покинул свой дом, чем нарушил порядок и условия отбывания наказания в виде ограничения свободы. Кроме того, не стал ходить в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации. Нарушения повторялись несколько раз. На первый раз к мужчине применили взыскание в виде предупреждения, на второй раз ему выдали официальное предостережение, а на третий раз вынесли постановление об использовании в отношении осужденного «аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля», а именно электронного браслета.

В тот же день электронный браслет закрепили на его ноге. Однако осужденный, чтобы ночью уйти из дома, вскрыл корпус электронного браслета, чем вновь нарушил порядок и условия отбывания наказания в виде ограничения свободы. Оказавшись на свободе, он оказался так удачлив, что нашел на тротуаре кем-то оброненную банковскую карту, отправился по магазинам и приобрел различные товары, расплачиваясь за них чужими деньгами. За это на осужденного завели еще одно уголовное дело – о краже. По совокупности преступлений мужчина получил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима и последующим ограничением свободы сроком на 1 год.

ИА “Орелград”