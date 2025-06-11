Орловцам отдали ключи от 402 квартир, купленных через счета эскроу

Таковы итоги первого квартала этого года.

О них рассказали в пресс-службе орловского отделения Банка России.

После передачи ключей банки перевели строительным компаниям 1,8 миллиарда рублей.

За всё время существования данного механизма с его помощью новосёлами стали 9347 орловцев. В свою очередь, застройщики получили со всех «раскрытых» счетов эскроу около 31 миллиарда рублей.

По данным на 1 апреля этого года деньги на счетах эскроу хранили 1182 жителя нашего региона. Общая сумма этих средств составляла 4,3 миллиарда.

«Деньги на счетах эскроу до десяти миллионов рублей застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Это дополнительная гарантия их сохранности», – напомнила начальник экономического отдела отделения Банка России по Орловской области Наталья Киселева.

С марта этого года с использованием счетов эскроу можно строить частные дома. Ожидается, что нововведение дополнительно защитит граждан от недобросовестных подрядчиков.

ИА «Орелград»