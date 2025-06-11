Волейбольный клуб «Орёл» собирается перейти в Высшую лигу

11.6.2025 | 14:15 Новости, Спорт

Заключение соглашения находится на финальной стадии.

Фото: dolgoe-dush.obr57.ru (иллюстративное)

Об этом сообщают «Орловские новости», ссылаясь на Алексея Берестова — ранее главу областного Департамента физкультуры и спорта, а сейчас заместителя губернатора по социальной политике.

«Без спонсора мы бы не приступили к этой работе. Заключение соглашения находится на финальной стадии. Я думаю, что к концу июня будет уже более подробная информация», – рассказал он.

В завершившемся сезоне «Орёл» выступал в Первой лиге чемпионата России и занял четвертое место. Ожидается, что в будущем команда будет играть в Высшей лиге «Б» этого же турнира.

ИА «Орелград»


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