Орловцам вручили государственные и региональные награды

Церемонию приурочили ко Дню России.

В ней приняли участие губернатор Андрей Клычков, председатель областного совета Леонид Музалевский, главы муниципальных образований и другие почетные гости.

Награды получил 31 житель Орловской области.

В частности:

генеральный директор «Мценского завода коммунального машиностроения» Виктор Сасин (орден Почёта),

преподаватель «Орловского музыкального колледжа» Евгений Дербенко (орден «За заслуги в культуре и искусстве»),

зампред областного совета Иван Грачёв (звание «Заслуженный работник местного самоуправления России»),

преподаватели различных школ Орла – Елена Водяшкина, Светлана Лукашевич, Лариса Некрасова, Тамара Серегина, Ирина Шульц (звания «Заслуженный учитель России»),

машинист тепловоза «Российские железные дороги» Владимир Саньков (благодарность президента России),

директор ООО «Альтаир» Александр Кривогин и гендиректор ООО «Альфапластик» Сергей Мусатов (региональная медаль «За помощь в специальной военной операции»),

председатель поискового отряда «Факел» Наталья Бодрова и руководитель движения «Золотые руки Ангела в городе Орле» Марина Мочалова (медали «За услуги в развитии добровольчества (волонтерства) в Орловской области»).

Кроме того орловцам вручили почётные грамоты Федеральной налоговой службы и Министерства труда и соцзащиты России, а также благодарность министра культуры России.

Также на региональном уровне вручены знак отличия «За заслуги перед Орловской областью второй степени», медали Тургенева и «За трудовые успехи». Нескольким гражданам присвоены звания почётных работников образования, средств массовой информации, социальной защиты населения, физкультуры и спорта Орловской области.

ИА “Орелград”