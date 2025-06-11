Орловцам вручили государственные и региональные награды

11.6.2025 | 17:06 Важное, Новости, Общество

Церемонию приурочили ко Дню России.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

В ней приняли участие губернатор Андрей Клычков, председатель областного совета Леонид Музалевский, главы муниципальных образований и другие почетные гости.

Награды получил 31 житель Орловской области.

В частности:

  • генеральный директор «Мценского завода коммунального машиностроения» Виктор Сасин (орден Почёта),
  • преподаватель «Орловского музыкального колледжа» Евгений Дербенко (орден «За заслуги в культуре и искусстве»),
  • зампред областного совета Иван Грачёв (звание «Заслуженный работник местного самоуправления России»),
  • преподаватели различных школ Орла – Елена Водяшкина, Светлана Лукашевич, Лариса Некрасова, Тамара Серегина, Ирина Шульц (звания «Заслуженный учитель России»),
  • машинист тепловоза «Российские железные дороги» Владимир Саньков (благодарность президента России),
  • директор ООО «Альтаир» Александр Кривогин и гендиректор ООО «Альфапластик» Сергей Мусатов (региональная медаль «За помощь в специальной военной операции»),
  • председатель поискового отряда «Факел» Наталья Бодрова и руководитель движения «Золотые руки Ангела в городе Орле» Марина Мочалова (медали «За услуги в развитии добровольчества (волонтерства) в Орловской области»).

Кроме того орловцам вручили почётные грамоты Федеральной налоговой службы и Министерства труда и соцзащиты России, а также благодарность министра культуры России.

Также на региональном уровне вручены знак отличия «За заслуги перед Орловской областью второй степени», медали Тургенева и «За трудовые успехи». Нескольким гражданам присвоены звания почётных работников образования, средств массовой информации, социальной защиты населения, физкультуры и спорта Орловской области.

ИА “Орелград”


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