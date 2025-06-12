Мужчина лишился автомобиля после поездки по Орлу

За руль гражданин сел в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба Северного районного суда города Орла, на преступлении попался гражданин, который в ноябре 2024 года постановлением мирового судьи уже был признан виновным в совершении административного правонарушения. Тогда его судили по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, то есть за невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ему было назначено административное наказание в виде штрафа с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Несмотря на это, гражданин должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал.

«В январе 2025 года, находясь в состоянии опьянения, он вновь сел за руль своего автомобиля, – информирует пресс-служба Северного районного суда. – Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Отдельного СБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области. В связи с внешними признаками нахождения мужчины в состоянии опьянения, сотрудники отстранили его от управления автомобилем и направили на медицинское освидетельствование, от прохождения которого он отказался».

Отказ в подобном случае не оставляет шансов водителю, так как он автоматически признается пьяным за рулем. В данном случае поездка по улицам Орла привела к возбуждению уголовного дела по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Подсудимый в судебном заседании свою вину в совершении преступления признал полностью. Он получил наказание в виде обязательных работ на срок 350 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев. Его автомобиль конфискован в собственность государства.

Тем временем орловские судебные приставы арестовали два автомобиля должников по алиментам. Произошло это в ходе рейда по местам жительства таких должников. Как пояснили в пресс-службе регионального Управления ФССП России, в рамках таких мероприятий приставы проводят с неплательщиками профилактические беседы и напоминают о важности погашения накопившейся задолженности, а также применяют меры принудительного характера.

«В ходе одного из рейдов судебный пристав-исполнитель Заводского РОСП города Орла наложил арест на два автомобиля, принадлежавших должникам по алиментам, – отметили в УФССП. – Один из них, отец троих детей, по решению суда обязан выплачивать алименты на их содержание. Гражданин, не предупредив судебного пристава, сменил место жительства, переехал в другой регион и прекратил выплату алиментов. В результате начал копиться долг по алиментам, который составил более 200 тысяч рублей. В ходе розыскных мероприятий новое место жительства должника было установлено. Судебный пристав наложил арест на принадлежащий должнику автомобиль».

Второй автомобиль был арестован у местного жителя, которые выплачивал алименты на содержание своего ребенка не регулярно и не в полном объеме, из-за чего у него тоже накопился крупный долг. Если должники не пересмотрят свое отношение к выплате алиментов, автомобили будут переданы на реализацию, а выручку за них затем перечислят счет погашения задолженности по алиментам.

ИА «Орелград»