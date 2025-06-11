Жители орловского поселка шокированы квитанциями за капремонт

Люди добились проведения работ через суд, но …

Двухэтажный дом в поселке Хомутово Новодеревеньковского района находился в удручающем состоянии. Жильцы добились ускоренного капремонта через суд. В июле 2024 года здание привели в порядок, а в октябре прилетели платежки: за двухкомнатные квартиры – 15 600 рублей, трехкомнатные – 19 700. Как так получилось, выяснили «Вести-Орел».

В фонде капремонта уточнили, что жильцы сами согласились платить больше на общем собрании собственников. Документы сами же предоставили в НО РФКР Орловской области. Плата за квадратный метр – 52 рубля. Срок – до 2045 года

«У людей, как только они рассчитаются с долгом, дальше таких начислений больших не будет, – пояснил журналистам руководитель Фонда капремонта Владимир Слизовский. – Начисления будут производиться в соответствии с утвержденным тарифом на следующий капитальный ремонт. Но в первую очередь им придется рассчитаться за те работы, которые у них уже произведены, не более того».

ИА “Орелград”