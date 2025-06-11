Орловское предприятие приговорили к уборке и рекультивации

Нарушения допустило ООО «ЛивныИнтерТехнология».

Иск в Ливенский районный суд подала Орловская природоохранная межрайонная прокуратура. Ведомство установило, что данное предприятие нарушило экологическое и земельное законодательство.

ООО разметило отходы производства и животноводства на участке, который относился к землям сельскохозяйственного назначения (и находился в собственности компании). Кроме того, с теми же целями была использована другая земля, которая уже не принадлежала «ЛивныИнтерТехнологии».

«Отходы размещались на незащищённой почве», – отметили в прокуратуре.

В итоге иск удовлетворили. Теперь компании необходимо устранить свалки, а также провести работы по рекультивации земель.

ИА «Орелград»