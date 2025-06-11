Орловское предприятие приговорили к уборке и рекультивации

11.6.2025 | 15:00 Закон и порядок, Новости

Нарушения допустило ООО «ЛивныИнтерТехнология».

Ливенский районный суд. Фото: vk.com/public217493429

Иск в Ливенский районный суд подала Орловская природоохранная межрайонная прокуратура. Ведомство установило, что данное предприятие нарушило экологическое и земельное законодательство.

ООО разметило отходы производства и животноводства на участке, который относился к землям сельскохозяйственного назначения (и находился в собственности компании). Кроме того, с теми же целями была использована другая земля, которая уже не принадлежала «ЛивныИнтерТехнологии».

«Отходы размещались на незащищённой почве», – отметили в прокуратуре.

В итоге иск удовлетворили. Теперь компании необходимо устранить свалки, а также провести работы по рекультивации земель.

ИА «Орелград»


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