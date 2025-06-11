Строительство водовода в Орле обернулось крупным штрафом

Обоснованность и законность штрафа была поставлена под сомнение в суде.

Арбитражный суд Орловской области в первой инстанции разрешил спор муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» с региональным департаментом надзорной и контрольной деятельности. Ранее департамент вынес постановление о привлечении МКУ «ОМЗ г. Орла» к административной ответственности, однако городские чиновники обратились в суд с заявлением о признании незаконным и отмене постановления департамента и освобождении казенного учреждения от административной ответственности в виду малозначительности допущенного нарушения.

Департамент требования городских чиновников не признал, посчитав, что МКУ «ОМЗ г. Орла», являясь застройщиком, допустило возведение объекта капитального строительства без полученного в установленном порядке разрешения на строительство, что является нарушением требований части 2 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Департамент возражал против квалификации совершенного правонарушения как малозначительного, сославшись на его значительную опасность для интересов граждан, общества и государства.

Как следует из материалов дела, в ноябре 2023 года между МКУ «ОМЗ г. Орла» и муниципальным унитарным предприятием водопроводно- канализационного хозяйства «Орелводоканал» был заключен муниципальный контракт на строительство водовода от улицы Машиностроительной до Карачевского шоссе. В сентябре 2024 года, то есть почти год спустя, в адрес департамента от МКУ «ОМЗ г. Орла» поступило извещение о начале строительства объекта. В декабре сотрудники департамента провели внеплановую выездную проверку.

Они установили, что основные виды работ на водоводе, а именно демонтаж зданий и сварка труб, были начаты еще в декабре 2023 года, а завершены все работы были в ноябре 2024 года. Между тем, Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области выдало застройщику – МКУ «ОМЗ г. Орла» – разрешение на строительство водовода только в середине августа 2024 года. То есть работы уже близились к своему завершению, когда на них было выдано разрешение.

На основании этого департамент вынес постановление о привлечении застройщика к административной ответственности по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ. МКУ «ОМЗ г. Орла» наказали административным штрафом в размере 250 тысяч рублей, что в 2 раза меньше минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией указанной статьи для юридических лиц. Но даже снижение штрафа не устроило городских чиновников, которые просили заменить штраф замечанием. Однако суд решил в удовлетворении заявленного требования отказать, штраф оставлен в силе.

ИА “Орелград”