В Орле «Сандеро» сбил девочку на переходе

Машина двигалась на запрещающий сигнал светофора.

Авария произошла вечером 10 июня на улице Матвеева. Водитель автомобиля «Рено Сандеро» (женщина, 1977 года рождения) двигалась в направлении улицы Игнатова. Примерно в 19:15 в районе дома №13 она проехала регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. В это время девочка-велосипедист пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись. 12-летняя пострадавшая была доставлена в НКМЦ им. З.И. Круглой, где после осмотра отпущена домой, сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.

ИА “Орелград”