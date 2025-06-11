В Орле «Сандеро» сбил девочку на переходе

11.6.2025 | 9:42 Новости, Происшествия

Машина двигалась на запрещающий сигнал светофора.

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Авария произошла вечером 10 июня на улице Матвеева. Водитель автомобиля «Рено Сандеро»  (женщина, 1977 года рождения) двигалась в направлении улицы Игнатова. Примерно в 19:15 в районе дома №13 она проехала регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. В это время девочка-велосипедист пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись. 12-летняя пострадавшая была доставлена в НКМЦ им. З.И. Круглой, где после осмотра отпущена домой, сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.

ИА “Орелград”


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