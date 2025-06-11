Исполнение нацпроектов оценила КСП

По трем национальным проектам бюджетные обязательства не принимались.

Контрольно-счетная палата Орловской области проанализировала исполнение расходов областного бюджета в первом квартале 2025 года на реализацию национальных проектов. Как следует из заключения КСП, в составе параметров областного бюджета на 2025 год утверждены ассигнования на реализацию региональных проектов, включенных в состав 11 национальных проектов. При этом по трем национальным проектам («Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство» и «Экологическое благополучие») бюджетные обязательства не принимались.

Общий объем ассигнований на реализацию национальных проектов утвержден законом об областном бюджете в размере 8,363 миллиарда рублей, но в сводной бюджетной росписи значится сумма в 8,571 миллиарда рублей, что на 208,14 миллиона рублей, или на 2,5 процента больше законодательно утвержденных ассигнований. Кроме того, КСП отмечает, что изменение ассигнований по сравнению с законодательно утвержденными было произведено по пяти национальным проектам из 11-ти: по четырем национальным проектам они были увеличены, по одному – уменьшены. Наибольшее увеличение ассигнований – на 96,403 миллиона рублей, произведено в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

По состоянию на 1 апреля 2025 года в рамках реализации национальных проектов было принято бюджетных обязательств (в соответствии с заключаемыми государственными контрактами, договорами и соглашениями) на сумму 6,377 миллиарда рублей, или 74,4 процента показателя сводной бюджетной росписи. По трем национальным проектам уровень принятия бюджетных обязательств составил менее 80 процентов показателя сводной бюджетной росписи, сообщает также КСП.

В целом по состоянию на 1 апреля 2025 года объем непринятых бюджетных обязательств в рамках реализации национальных проектов составил 2,194 миллиарда рублей. Что касается реальных расходов на реализацию национальных проектов, то в первом квартале 2025 года они были исполнены в объеме 610,054 миллиона рублей, что составляет всего 7,1 процента показателя сводной бюджетной росписи.

Наиболее высокие показатели кассового исполнения отмечены в ходе реализации национальных проектов: «Эффективная и конкурентная экономика» – 100 процентов показателя сводной бюджетной росписи), «Беспилотные авиационные системы» – 100 процентов, «Молодежь и дети» – 17,3 процента, «Семья» – 15,9 процента. На уровне менее 15 процентов показателя сводной бюджетной росписи исполнены расходы по пяти национальным проектам, в том числе: «Продолжительная и активная жизнь» – 8,2 процента, «Инфраструктура для жизни» – 0,8 процента, «Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» – 0,4 процента.

ИА “Орелград”