В Орле помогли бывшим заключенным

Реальные истории помощи рассказало Управление ФСИН.

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Орловской области с начала года проводят работу по оказанию помощи гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, а также отбывавшим принудительные работы в исправительных центрах. Речь идет о людях, которые после освобождения оказались в трудной жизненной ситуации. Как пояснили в пресс-службе УФСИН, такая работа проводится в рамках так называемой постпенитенциарной пробации.

«Пробация – совокупность мер по оказанию всесторонней помощи осужденным, а также лицам, которым назначены иные меры уголовно-правового характера, и лицам, освобожденным из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, – уточнили в ведомстве. – Основные задачи пробации — создание условий для оказания помощи вышеуказанным лицам в вопросах восстановления социальных связей, трудоустройства, обеспечения жильем, получения образования, медицинской, психологической и юридической помощи, реализации права на социальное обслуживание».

В ведомстве привели конкретные примеры помощи, которую сотрудники уголовно-исполнительной инспекции оказали бывшим заключенным, имена которых по понятным причинам не разглашаются. Так, в одном случае помощь получил гражданин В. Еще недавно он отбывал в колонии наказание в виде лишения свободы и обратился к администрации исправительного учреждения с просьбой помочь ему трудоустроиться после освобождения, а до того, как он найдет работу, – оформить пособие по безработице и получить социальную помощь, просто для того, чтобы было на что жить после освобождения.

«В колонии старшим специалистом по социальной работе группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных была подготовлена индивидуальная программа оказания содействия данному лицу, – информирует пресс-служба УФСИН. – После его освобождения сотрудниками УИИ пенитенциарного ведомства области ему оказана помощь в соответствии с мероприятиями, предусмотренными ранее составленной программой».

В другом случае сотрудниками инспекции совместно со страховой компанией помогли гражданину С. получить полис обязательного медицинского страхования, который он потерял. Кроме того, гражданка Л. и гражданин Б. обращались в УИИ за помощью в восстановлении и получении документов, необходимых для реализации их прав. По их заявлениям была проведена «оценка индивидуальной нуждаемости лиц», вынесены положительные решения и оказана соответствующая помощь.

«Следует отметить, что за помощью граждане могут обращаться не только в период отбывания наказания, но и в течение 6 месяцев со дня освобождения из мест лишения свободы, – добавили в УФСИН. – Работа в данном направлении проводится сотрудниками уголовно-исполнительной системы Орловской области на постоянной основе, хотя и носит заявительный характер».

ИА “Орелград”