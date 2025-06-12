Несколько госпрограмм не получили обещанного финансирования

О реализации госпрограмм отчитались областные власти.

Правительство Орловской области опубликовало сводный отчет о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией государственных программ в 2024 году. Всего в бюджете области на эти цели было предусмотрено 53,49 миллиарда рублей, в том числе средства областного бюджета – 41,566 миллиарда рублей, федеральные средства – 11,923 миллиарда. В течение минувшего года неоднократно производились корректировки объемов финансирования государственных программ из областного бюджета.

В результате был увеличен объем финансирования шестнадцати государственных программ – на 3,998 миллиарда рублей, сокращен объем финансирования девяти государственных программ в сумме 693,5 миллиона рублей. В целом, в результате перераспределения, объем средств областного бюджета на реализацию государственных программ в 2024 году был увеличен на 3,305 миллиарда рублей и составил 44,871 миллиарда. Объем привлеченных средств федерального бюджета также был увеличен по сравнению с запланированным на 1,709 миллиарда и составил 13,633 миллиарда рублей.

Однако по итогам года из областного бюджета было профинансировано 43,124 миллиарда рублей, из федерального бюджета – 10,567 миллиарда рублей, что составляет от запланированного объема 96,1 и 77,5 процента соответственно. Наиболее весомый объем средств областного бюджета – 36,816 миллиарда рублей – был направлен на реализацию пяти госпрограмм: «Образование» – 11,826 миллиарда рублей; «Развитие отрасли здравоохранения» – 7,817 миллиарда; «Социальная поддержка граждан» – 7,518 миллиарда; «Развитие транспортной системы» – 7,091 миллиарда и «Управление государственными финансами Орловской области» – 2,563 миллиарда рублей.

Доля средств, выделенных на реализацию данных программ, в общем объеме программных расходов областного бюджета в 2024 году составила 85,4 процента. А вот на реализацию остальных двадцати двух государственных программ Орловской области было направлено 6,307 миллиарда рублей, или всего 14,6 процента общего финансирования. Причем четыре программы были профинансированы в объемах от 50 до 80 процентов от плана, три программы – в объемах менее 50 процентов.

К числу последних относятся программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом» и «Развитие строительного комплекса Орловской области». Кроме того, программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Орловской области» финансировалась в 2024 году только за счет внебюджетных источников.

Стоит отметить, что в 2024 году из 27 государственных программ без привлечения федеральных источников финансирования реализовывалось шесть программ: «Развитие государственной ветеринарной службы», «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Орловской области», «Молодежь Орловщины», «Развитие системы комплексной безопасности», «Повышение эффективности государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества» и «Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской области». С привлечением средств федерального бюджета в 2024 году реализовывалась 21 государственная программа Орловской области.

ИА “Орелград”